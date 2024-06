LIVE – Sinner-Moutet 2-5 ottavi di finale Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel(terra battuta). L’altoatesino sta navigando a vele spiegate e deve lasciare per strada ancora un singolo set. Di fronte a lui c’è l’imprevedibile transalpino, numero 79 della classifica mondiale, che ha stupito tutti soprattutto al primo turno estromettendo il bombardiere cileno Nicolas Jarry, che di recente ha raggiunto laagli Internazionali d’Italia. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill punta ad avanzare ai quarti di, che in questo palcoscenico ha già raggiunto nell’edizione del 2020.