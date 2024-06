Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

1) L’Italia contro i campioni in caricaAgli ottavi di finale, giocati nelEcco 5 motivi per ricordare cos’è successo In vista degli imminenti Europei di calcio, facciamo un salto indietro nel tempo per ricordare quello vinto dalla Spagna nel 1964 La seconda edizione del campionato europeo viene vinta dalla Spagna sui campioni uscenti dell’U.

Europei 1964 | 5 motivi per ricordare l’edizione vinta dalla SPAGNA