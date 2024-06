Jadon Sancho vuole tornare al Manchester United quest’estate solo se Erik ten Hag viene esonerato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 2 giugno 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Nell’estate del 2021, il trasferimento di alto profilo didal Borussia Dortmund alper una sostanziosa cifra di 73 milioni di sterline è stato accolto con grande attesa. Ci si aspettava che la giovane ala inglese, nota per il suo brillante gioco di gambe e il suo estro creativo, avrebbe portato l’attacco delloa nuovi livelli. Tuttavia, a distanza di quasi tre anni, l’accordo non ha ancora prodotto i ricchi frutti che siache il club avevano sperato. Il periodo dialè stato tumultuoso. Sotto la guida diten Hag, l’olandese noto per il suo approccio disciplinato,si è trovato sempre più emarginato. Il punto di rottura è arrivato quando una lite su un post sui social media ha portato a una ricaduta pubblica.