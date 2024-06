Mourinho presentazione in grande stile al Fenerbahce | questa maglia è la mia pelle | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) Unain: Joséinizia la nuova avventura sulla panchina deldopo la delusione dell’esonero dalla Roma. Lo Special One è arrivato in Turchia con grandi ambizioni e le prime parole dell’allenatore hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi. “Innanzitutto voglio ringraziarvi per il vostro amore. L’amore che ho sentito fin dal primo momento in cui il mio nome è stato associato al. Normalmente un allenatore è amato dopo le vittorie, in questo caso sento di essere amato prima.per me è unaresponsabilità. Sento e vi prometto che da questo momento appartengo alla vostra famiglia.maglietta è la mia”, sono le parole di. Calciomercatoal: la prima richiesta di calciomercato spaventa la Serie A “Voglio lavorare per il calcio turco, per la lega turca.