Pradè | Chiediamo scusa a tutti i tifosi La nuova Fiorentina sarà ambiziosa

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo, 2 giugno 2024 - Il primo a prendere la parola nel post partita di Bergamo è Daniele. Il direttore sportivo dellaannuncia l'addio alla panchina viola di Vincenzo Italiano e sicon i. Italiano in lacrime: "Me ne vado migliore, ho dato tutto. Ci è mancato solo un premio" E' l'uomo che dovrà costruire il futuro tecnico della. Dovrà scegliere l'allenatore e i giocatori. Dopo la scomparsa di Joe Baronelui ad avere la completa responsabilità tecnica della squadra eaiutato da Roberto Goretti, dirigente in arrivo dalla Reggiana. Entrerà in carica il 1° luglio., dopo la sua intervista, è tornato davanti alle telecamere per abbracciare Vincenzo Italiano. Il momento ufficiale che ha sancito la chiusura del rapporto professionale con l'allenatore.