Gasperini scatenato | frase al veleno contro l’Inter e attacco ai tifosi della Fiorentina

(Di domenica 2 giugno 2024) La stagione dell’Atalanta si è conclusa con una sconfitta casalinga (2-3)lae con il quarto posto definitivo in Serie A. Al fischio finale il tecnicosi è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Il rinnovo non è la priorità: ho un contratto e un legame molto forte. Abbiamo vissuto giornate incredibili, adesso ci prenderemo qualche giorno di vacanza. È stato durissimo, anche se con i risultati la fatica non l’abbiamo sentita. Tra qualche giorno, inizieremo a pensare alla prossima stagione e ci ripresenteremo con una partita il 14 agostoil Real Madrid in Supercoppa”. Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero. “Come si colma il divario con le big? Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando.