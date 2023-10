Israele - Hamas | le ultime notizie | Operazione di terra nella Striscia «in 24-48 ore» Teheran | «Azioni contro Iran riceveranno risposta distruttiva» Il Qatar starebbe mediando uno scambio di prigionieri

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lenews di lunedì 9 ottobre, in diretta: in questo momento,sta ancora combattendo con i miliziani dientrati nel Paese nelle scorse ore, e sta bombardando obiettividi Gaza. Allarme per l’ingresso di terroristi da Gaza. L’intelligence egiziana sostiene di aver ripetutamente avvertito quella israeliana, nei giorni scorsi, di «qualcosa di grosso» in arrivo

Nessuna via di scampo per Lior Asulin , ex calciatore israeliano dell' Hapoel Tel Aviv , che è stato trovato morto nel sud didopo l'attacco di. Lo sportivo, lo scorso venerdì, stava ...Il 7 ottobreha lanciato un'offensiva senza precedenti dalla Striscia di Gaza con razzi che hanno raggiunto Tel Aviv e Gerusalemme. Un'operazione complessa e studiata nei minimi dettagli che ha spiazzato l'...

Israele è in guerra. Netanyahu assume poteri di comando. I jet bombardano Gaza. Da Iran armi e indicazioni a … La Stampa

Oltre 700 i morti in Israele, 2.500 feriti. Gaza, colpiti 800 obiettivi. Israele all’Onu: è il ... Il Sole 24 ORE

L'esercito di Tel Aviv è impegnato contro i combattenti palestinesi infiltrati nel sud del Paese attorno alla Striscia di Gaza, nel terzo giorno dell'offensiva massiccia e a sorpresa lanciata da Hamas ...(askanews) - L'ambasciatore palestinese all'ONU - che rappresenta l'Autorità Palestinese, con sede in Cisgiordania, e non il suo rivale, Hamas - ha chiesto al Consiglio ... "Questo non è il momento di ...