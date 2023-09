L’allenatore si accascia in campo | paura a Vicenza-Pergolettese in serie C | il malore dopo le proteste

Leggi su open.online

(Di domenica 24 settembre 2023) Quinta giornata del Girone A diC. Allo stadio Menti, il– club di casa – ospita i lombardi della. La partita, però, è stata sospesa al 36? minuto di gioco:della squadra in trasferta, Matteo Abbate, si èto sull’erba a bordo. L’uomo, di 40 anni, è stato colpito da unaver protestato contro il quarto uomo per una decisione arbitrale. Soccorso con il defibrillatore, mister Abbate è rimasto sempre cosciente e,qualche minuto, circondato dai sanitari, è stato portato fuori dallo stadio in barella. Adesso sarà sottoposto agli accertamenti del caso in ospedale. Abbate, prima della carriera da allenatore, è stato un calciatore che ha giocato, tra le altre squadre, ...