Berlusconi | i figli ringraziano la piazza per l' affetto tra gli applausi

All'uscita dal funerale, visibilmente commossi, idi Silviosi sono fermati per ringraziare la folla presente in piazza per ...Foto: Claudia Vanacore Sul maxischermo passano le immagini deidi, impettiti e addolorati. Lì sotto, un sessantenne con il cappellino da baseball staziona sulla propria graziella. Un ...Si tratta di una donna, madre di due, entrata in piazza Duomo con una maglietta con la ... "è un pregiudicato e - ha detto ai cronisti - per questo non merita il lutto nazionale. Ecco ...

Fedele Confalonieri, il compagno fraterno di Silvio Berlusconi,"è tra i primi a"entrare nel Duomo ... Alla loro destra c'è Massimo Doris, leader di Mediolanum e figlio di Ennio. Dolore evidente anche ...Il Duomo di Milano è gremito di persone che sono arrivate in piazza per dare l'ultimo addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici a tenere la mano di Silvia ...