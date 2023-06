Silvio Berlusconi è morto | il cordoglio del Real Madrid | 'Presidente leggendario'

è entrato sotto la pelle degli italiani nei primi anni Ottanta e non è più andato via. Lì a sfrigolare come un microchip piantato nei gangli vitali del "pubblico". Tutti spettatori. ...I mercati finanziari, si sa, non conoscono pietà o etica. Appena si è diffusa la notizia della morte dii titoli Mediaset (MediaforEurope) sono schizzati al rialzo, passando da 68 centesimi a 76 centesimi nel giro di pochi secondi, un rialzo del 10%. Mediaset vale in borsa 1,7 miliardi ...E lì, in fila davanti alla biglietteria,si era esibito in un numero inconsueto . Per una volta quel bambino era rimasto fermo immobile. Anzi, si era rannicchiato, si era fatto ...

La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un’era. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio e d’affetto di amici e vip che hanno voluto ricordare il grande uomo, politico e comunicatore ...“Rivoluzionario, lungimirante, capace di grandi battaglie. Silvio Berlusconi ha fatto la storia di questo Paese, cambiando radicalmente gli scenari politici, economici e sociali dell’Italia, perfino q ...