WhatsApp Beta si prepara a collegare anche iPad

per Android introduce una tastiera emoji ridisegnata, con barra delle categorie spostata in basso e accesso rapido a GIF e adesivi . L'ultimo aggiornamento diper Android ...Giovedì 01 giugno, ladiper Android ha ricevuto un importante aggiornamento, riportando in auge una funzione precedentemente disabilitata: la possibilità di visualizzare la foto del ...- Android - Google Play Store, Gratis L'android più piccolo e potente Samsung Galaxy S23 , in offerta oggi da Phoneshock a 604 euro oppure da eBay a 669 euro . 2 condivisioni Condividi ...

WhatsApp beta: le ultime novità su Android e iOS HDblog

(Fastweb.it) Tramite il canale beta ufficiale sul Microsoft Store, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app nativa di Windows, identificato dalla versione 2.2320.1.0 , che include nuove ...Torna a occuparsi di beta WhatsApp che nei suoi ultimi rilasci, per Android e iOS, ha fatto avanzare lo sviluppo di alcune novità non ancora palesi: scopriamo insieme di cosa si tratta.