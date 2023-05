"Spero che il Comune cilo stadio per 99 anni, altrimenti vado a costruirne uno nuovo a Caserta e chissà come sarebbero ... ora dopo lo scudetto saranno120 milioni". . 28 maggio 2023...fra i repubblicani che sono la sua parte politica e che potrebbero esprimere il prossimo Presidente. Il mondo infatti ha bisogno di un'America cheil suo determinante contributo alla ...Gyomber e Daniliuc sono assenti per squalifica,è fuori per infortunio, così come Lovato, ... La gara è sostanzialmente equilibrata ed è giocata su ritmi bassinella prima fase, fin quando il ...

Ma almeno la Ue ci dia i soldi ilGiornale.it

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Spero che il Comune ci dia lo stadio per 99 anni, altrimenti vado a costruirne uno nuovo a Caserta e chissà come sarebbero contenti. Lo farò diventare ...(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Spero che il Comune ci dia lo stadio per 99 anni, altrimenti vado a costruirne uno nuovo a Caserta e chissà come sarebbero contenti. Lo farò diventare un museo e lo aprirò anc ...