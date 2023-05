(Di lunedì 29 maggio 2023) Bergamo. Quando ladiventa una ricchezza. O meglio, quando ladiventa l’eccezione, tanto da cercarla e inseguirla. Sembra un paradosso, ma è così. Ed è quanto racconta, segretario generale della Curia di Bergamo, giornalista e scrittore, autore di una serie di libri, di cui l’ultimo, in ordine temporale, si intitola proprio “”. Ma c’è di più. Dice anche, nel sottotitolo del testo, “ildi”. Wow. Mica robetta così. E chi pensa che si tratti dell’ennesimo volume, pesante e pedante, in cui si impartisce al lettore una serie di insegnamenti di ...

“Elogio alla normalità”, il nuovo libro di monsignor Giulio Dellavite che aiuta a riscoprire il divino nella vita di tutti i giorni BergamoNews.it

