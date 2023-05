Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 maggio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo con l’incidente sulla Firenzeall’altezza di Orte in direzione della capitale al momento non ci sono disagi alla circone rimosso un incidente sul Raccordo Anulare in internal tra Tuscolana e Appia più avanti per l’incidente avvenuto in un sacco di nomi della Cassia alla Salaria sempre sul raccordo in interna Ci sono code per un altro incidente all’altezza della Pontina proseguiamo sul raccordo in esterna code per traffico intenso all’altezza dellaFiumicino e da lucido ambiente a Tuscolana Cambiamo argomento nell’ambito dello sport è iniziata allo stadio Olimpico la partita di serie ACremonese la consueta discipline di traffico è attiva nella zona dell’ impianto sportivo ...