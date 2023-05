Chiazza verde nel Canal Grande di Venezia | “Potrebbe trattarsi di un tracciante” Ecco le immagini dei vigili del fuoco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Unafluorescente ha colorato diparte dele della laguna aledeidel. Sembrerebbedi un “”, ovvero un liquido che viene immesso in caso di una perdita di acqua, per comprenderne il tragitto seguito, il liquidofluorescente che ha colorato stamani un tratto del, nei pressi del Ponte di Rialto. La conclusione emerge dai primi accertamenti condotti daidel, dalla Polizia locale e dall’Arpav, convocati dal Prefetto Michele di Bari in una riunione di coordinamento interforze in ...