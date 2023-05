Sharon Stone è pronta alla prova costume

(Di giovedì 25 maggio 2023) Foto: Instagram/@Non c’è dubbio: nonostante siano passati più di 30 anni dall’iconico accavmento di gambe nel film Basic Instinct,è ancora la regina delle sex symbol. A 65 anni, con un pizzico di provocazione, l’attrice ha deciso ormai da tempo di utilizzare i social per promuovere una sana idea di positive aging. Con la mission di aiutare le sue coetanee a cambiare prospettiva sulla lotta all’invecchiamento. Non stupisce, dunque, il suo ultimo selfie su Instagram in cui, proprio come farebbero le colleghe più giovani, documenta davanti allo specchio la propriacon tanto di focus sul lato B grazie al bikini decisamente sgambato. Ready for summer scrive, sotto la foto, fiera del ...

Body positivity Non c'è dubbio: nonostante siano passati più di 30 anni dall'iconico accavallamento di gambe nel film Basic Instinct, Sharon Stone è ancora la regina delle sex symbol. A 65 anni, con un pizzico di provocazione, l'attrice ha deciso ormai da tempo di utilizzare i social per promuovere una sana idea di positive aging. 'La fama è così - commenta Lily-Rose Depp - ma artiste forti e influenti sono riuscite a non lasciarsi definire, come Sharon Stone in Basic Instinct'. Ma questa è solo la punta dell'iceberg: quando... Per Jocelyn mi sono ispirata a dive come Gene Tierney, Jeanne Moreau, Lauren Bacall o Sharon Stone in 'Basic Instinct', consapevoli di provocare disagio negli altri, ma che non avevano nessuna paura.

