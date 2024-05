Il Camper dell’Oasi della salute ad Apollosa | successo per le visite ortopediche gratuite

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 18 maggio il(progetto AFMAL – Associazione dei Fatebenefratelli per i Malati lontani) ha raggiunto(BN) dove sono state effettuateper la prevenzione osteoarticolare e la curapatologia dell’anca e del ginocchio. Grande affluenza con circa 30 persone visitate gratuitamente da dott. Salvatore D’Auria (primario UOC Ortopedia e Traumatologia Fatebenefratelli). Il progetto dell’AFMAL – ha ricordato la presidente provinciale Roberta Zeppa – ha lo scopo di soddisfare i bisogni urgenti di una società sempre più in crisi. Grande apprezzamento è stato espresso anche dal Superiore dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento Fra Lorenzo Antonio Gamos – per le ...

Sabato 18 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,il " camper dell'Oasi della Salute (Progetto Afmal – Associazione dei Fatebenefratelli per i Malati lontani) sarà presente in piazza Grasso ad Apollosa (BN)

