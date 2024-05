FOTO Maria Capone compie 100 anni | l’omaggio del Comune

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Montemiletto in festa per i 100di, una delle figure più amate e rispettate del paese. “non è solo una concittadina, ma un vero pilastro della nostra comunità”, dice il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello che ha donato anche una targa alla centenaria: “pilastro della nostra Comunità, portatrice di saggezza e valori morali, “custode preziosa della nostra Storia e delle nostre Tradizioni”. Nel corso degliha saputo affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione, diventando un esempio di forza e resilienza per tutti noi. La sua esperienza e il suo spirito indomabile hanno ispirato generazioni di giovani, che hanno trovato in lei una guida e un modello da ...

