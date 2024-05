Leo Gassmann tra cinema e musica a FQLife - segui la diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Il cantautore romano Leo, reduce dall’interpretazione di Franco Califano per la pellicola andata in onda su Rai 1, è tornato con il nuovo singolo “Take That”.sarà ospite diconmartedì 21 maggio dalle ore 15:30 su Fb e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.it. “Take That racconta di un amore che finirà con il botto, dopo un tour mondiale. – ha detto il cantautore – Sempre più spesso nella società odierna si tende ad abusare della parola ‘per sempre’. Niente è eterno ma l’amore va vissuto fino alla fine con gioia e un pizzico di ironia!”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.