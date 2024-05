Melaverde - puntata oggi 19 maggio 2024 | le province di Sassari e Sondri - info streaming

(Di domenica 19 maggio 2024) Questa domenica, 19, assisteremo alla settimadi. L’appuntamento della nuova stagione all’insegna della storica trasmissione di Canale 5, è fissato come sempre poco prima di mezzogiorno, in compagnia di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Dove ci porteranno questa settimana i due padroni di casa?, ladi19Le telecamere diquesta settimana raggiungeranno la provincia di, esattamente fra i comuni di Thiesi e Torralba, nell’antica regione geografica del Meilogu, una fra le zone più fertili della Sardegna. In questa zona l’allevamento delle pecore risale ai tempi della civiltà nuragica dell’età del bronzo. Molti antichi sardi ...

Questa domenica, 21 aprile , andrà in onda la terza puntata della nuova stagione di Melaverde . L’appuntamento è fissato alle ore 11.50 circa su Canale 5, in compagnia di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Quali saranno le nuove tappe che raggiungeranno ...

La trasmissione Melaverde torna con una nuova puntata stagionale oggi , domenica 28 aprile , come sempre su Canale 5. Basterà sintonizzarvi poco prima di mezzogiorno in compagnia di Vincenzo Venuto ed Hellen Hidding. Ecco di seguito le anticipazioni ...

La trasmissione Melaverde ci sorprende anche oggi , domenica 5 maggio 2024 , con una nuova puntata della stagione, condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Dove ci porteranno i due padroni di casa? Il nuovo viaggio prenderà il via poco prima di ...

Melaverde, la puntata del 19 maggio: la Sardegna e la Lombardia - melaverde, la puntata del 19 maggio: la Sardegna e la Lombardia - melaverde 19 maggio, la provincia di Sassari melaverde del ... L’attività di Stefano, in poco tempo, si è trasformata in un punto di riferimento per tutta la provincia. Il giovane, infatti, alleva ...

Melaverde, la puntata del 12 maggio: l’agricoltura in verticale e i bovini del Piemonte - melaverde, la puntata del 12 maggio: l’agricoltura in verticale e i bovini del Piemonte - melaverde 12 maggio. Nella puntata si entra dentro il complesso di agricoltura verticale più grande d’Europa, posto in provincia di Brescia.