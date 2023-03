Napoli, assolto con formula piena l’imprenditore Gianni Lettieri (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tribunale di Napoli ha assolto con formula piena l’imprenditore Gianni Lettieri, presidente di Atitech, difeso dall’avvocato Francesco Picca. A Lettieri era stato contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Al centro dell’inchiesta, per lavorazioni effettuate negli anni 2011 e 2012, vi era la società SG S.r.l. che offriva servizi di verniciatura ad alcune aziende del settore trasporti e aerospazio, tra cui Alenia, Ansaldo e la stessa Atitech. Le indagini erano state condotte dal pool criminalità economica della Procura di Napoli su presunte operazioni soggettivamente inesistenti. I registri fiscali e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Tribunale dihacon, presidente di Atitech, difeso dall’avvocato Francesco Picca. Aera stato contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Al centro dell’inchiesta, per lavorazioni effettuate negli anni 2011 e 2012, vi era la società SG S.r.l. che offriva servizi di verniciatura ad alcune aziende del settore trasporti e aerospazio, tra cui Alenia, Ansaldo e la stessa Atitech. Le indagini erano state condotte dal pool criminalità economica della Procura disu presunte operazioni soggettivamente inesistenti. I registri fiscali e ...

