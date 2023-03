Calcio | Abodi | ' su questione biglietti tifosi Feyenoord piena fiducia in Piantedosi'

(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - “Honei confronti del Ministro dell'Interno e di tutta la sua squadra. Sarà lui a valutare meglio di noi, con le informazioni che ha, la cosa migliore da fare, anche sulla base dell'esperienza e di quello che sta succedendo un po' in tutta Europa”. Lo dice il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, parlando, a margine della conferenza stampa di presentazione dei Play the Games di Special Olympics, in merito alla possibilità di vietare la vendita deiaidelin occasione della sfida di Europa League contro la Roma.

...degli spot sul gioco d'azzardo nel calcio e nello sport in generale". Ad affermarlo in una nota sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura di Camera e Senato.

Lo dice il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, parlando, a margine della conferenza stampa di presentazione dei Play the Games di Special Olympics, in merito alla possibilità di vietare ...Tutti insieme per un unico obiettivo: dare un calcio alla violenza. Alla kermesse parteciperanno il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il vicepresidente del Calcio Napoli Edoardo De ...