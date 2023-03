Uomini e donne oggi: Armando asfalta ancora Gianni, il web impazzisce (Di mercoledì 29 marzo 2023) oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Largo spazio come sempre al trono over e in particolare ad Gemma e Silvio. I due hanno deciso di chiudere la conoscenza, o meglio il cavaliere ha voluto abbandonare il programma. Al centro dell’attenzione anche Armando Incarnato che finalmente ha visto arrivare per L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 29 marzo 2023)è andata in onda una nuova puntata di. Largo spazio come sempre al trono over e in particolare ad Gemma e Silvio. I due hanno deciso di chiudere la conoscenza, o meglio il cavaliere ha voluto abbandonare il programma. Al centro dell’attenzione ancheIncarnato che finalmente ha visto arrivare per L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - GiorgiaMeloni : Il Governo esprime gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne che rendono sicuri i nostri cieli, operano… - RocchiAdriana1 : RT @LaSkilly: Non smetterò mai di ringraziare tante donne uomini e volontari che con amore e passione salvano da anni Vite umane #grazie #o… - LiciaRonzulli : Grazie al Capo di Stato Maggiore della @ItalianNavy, Ammiraglio Enrico Credendino, per il prezioso dono ricevuto.… -