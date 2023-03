Inter-Fiorentina, Inzaghi si affida alla ‘Lu-La’! Due ballottaggi – SM (Di mercoledì 29 marzo 2023) Inter-Fiorentina è in programma sabato alle 18. Secondo quanto riferito da SportMediaset in attacco Inzaghi dovrebbe affidarsi a Lukaku e Lautaro Martinez PROBABILE – L’Inter sfiderà la Fiorentina sabato alle 18. La squadra di Inzaghi, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro in campionato, deve tornare a macinare punti. Secondo quanto riferito da SportMediaset in attacco Inzaghi dovrebbe affidarsi a Lukaku e Lautaro Martinez. Dall’infermeria arrivano buone notizie: Gosens e Bastoni saranno arruolabili per il match e potrebbero partire titolari al posto di Acerbi e Dimarco. A centrocampo, senza Calhanoglu, agiranno Brozovic, Barella e Mkhitaryan. Fonte: Sportmediaset.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023)è in programma sabato alle 18. Secondo quanto riferito da SportMediaset in attaccodovrebbersi a Lukaku e Lautaro Martinez PROBABILE – L’sfiderà lasabato alle 18. La squadra di, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro in campionato, deve tornare a macinare punti. Secondo quanto riferito da SportMediaset in attaccodovrebbersi a Lukaku e Lautaro Martinez. Dall’infermeria arrivano buone notizie: Gosens e Bastoni saranno arruolabili per il match e potrebbero partire titolari al posto di Acerbi e Dimarco. A centrocampo, senza Calhanoglu, agiranno Brozovic, Barella e Mkhitaryan. Fonte: Sportmediaset.it-News - Ultime notizie e calciomercato ...

