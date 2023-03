Il Cuore D’Oro 2023 al Vescovo di Cerreto Sannita Mazzafaro e al professor Tarro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiHa fatto tappa per la prima volta a Napoli il prestigioso Premioper la solidarietà e la pace. Da quest’anno, infatti, l’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali (ideatrice dell’iniziativa) è presente in Campania e la sua sede è proprio a Napoli, guidata dal responsabile dr. Massimo Maria Civale. E non è tutto: tra le realtà che hanno ricevuto il riconoscimento sabato 25 marzo c’erano molte associazioni napoletane.La cerimonia nella Cappella dell’ospedale è stata preceduta dalla presentazione e benedizione della Madonna dei debitori, un dipinto Seicentesco raffigurante una Madonna con Bambino, chiamato “la Madonna dei debitori”, è stato rinvenuto intorno al 2004 a Bassano Romano. Il quadro rappresenta una Madonna che regge con la mano destra sollevata tre rose viste come simbolo di amore, sapienza e ...

