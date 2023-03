Mediaset torna su Twitter e chiede scusa a D’Urso e Venier: “Un commento vergognoso” (Di lunedì 27 marzo 2023) QuiMediaset Twitter. L’account ufficiale di Mediaset torna su Twitter circa ventiquattro ore dopo l’increscioso episodio accaduto. Ma cos’è successo nel tranquillo pomeriggio di domenica 26 marzo 2023? A Domenica In era ospite Gabriella Labate, moglie di Raf, e l’amica Barbara D’Urso ha inviato un messaggio speciale con un video nei suoi confronti. Il video in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Qui. L’account ufficiale disucirca ventiquattro ore dopo l’increscioso episodio accaduto. Ma cos’è successo nel tranquillo pomeriggio di domenica 26 marzo 2023? A Domenica In era ospite Gabriella Labate, moglie di Raf, e l’amica Barbaraha inviato un messaggio speciale con un video nei suoi confronti. Il video in ... TAG24.

