Piquè e la rottura con Shakira | “Quando morirò | guarderò indietro sapendo di avere fatto quello che volevo”

(Di sabato 25 marzo 2023) “Hoche. Continuo a fareche voglio. Il giorno in cuie spero di aver sempreche. Voglio essere fedele a me stesso”. Gerardnon si pente anzi, dalle pagine del quotidiano spagnolo El Pais, rivendica la legittimità della sua decisione di mettere fine alla relazione conper concentrarsi sul nuovo amore con Clara Chia Marti. L’ex calciatore del Barcellona ha sottolineato quanto sia importante per lui mettere la sua felicità al primo posto, senzarimpianti: “Non ho intenzione di spendere tempo e soldi per ripulire la mia immagine. Chi mi conosce sa la verità e solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Gerard Piqué dopo la rottura con Shakira (e l'addio al calcio): 'Sono un padre felice' - infoitcultura : Piquè su Clara Chia e la rottura con Shakira: “Ho fatto quello che volevo per essere felice” - infoitcultura : Piqué su Clara Chia e la rottura con Shakira: 'Ho fatto quello che volevo per essere felice' - BITCHYFit : Piqué parla dello scandalo dei tradimenti e della rottura con Shakira - occhio_notizie : Gerard #Piquè rivendica la scelta di iniziare una relazione con Clara Chia Marti, rapporto che ha determinato la fi… -

L'ex della pop star colombiana racconta le sue scelte, la fidanzata Clara Chia ma soprattutto il rapporto con i due ...In un'intervista concessa a El Pais l'ex campione di calcio ha risposto al giornalista che gli ha chiesto dellacon la popstar di Waka Waka e dei rumor sui suoi tradimenti. Piqué non si è ...Shakira parla per la prima volta in tv dellacon Piqué: "È stata dura" Ospite del Tonight Show la pop star non ha nascosto di aver sofferto. Però ha spiegato di aver superato il trauma della ...