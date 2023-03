Mulattieri oro Inter, il futuro va pianificato con attenzione (Di sabato 25 marzo 2023) Samuele Mulattieri sta vivendo una vera e propria stagione da protagonista. Sia con la maglia del Frosinone che con quella della nazionale Under 21. Lo ha dimostrato anche nella gara di ieri, con una doppietta alla Serbia. Ora l’Inter deve pianificare il suo futuro attentamente. ORO NERAZZURRO – Samuele Mulattieri continua a segnare. Non soltanto con la maglia del Frosinone, dove le sue dieci reti stanno contribuendo alla cavalcata dei ciociari verso la Serie A, ma anche in nazionale. Nella gara di ieri, infatti, l’attaccante è stato il vero e proprio protagonista dell’amichevole dell’Italia Under 21 contro la Serbia, che ha visto proprio Mulattieri trovare la doppietta personale e fissare il risultato sul 2-0 (vedi articolo). Tra l’altro ai danni di Filip Stankovic, altro giocatore di proprietà ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Samuelesta vivendo una vera e propria stagione da protagonista. Sia con la maglia del Frosinone che con quella della nazionale Under 21. Lo ha dimostrato anche nella gara di ieri, con una doppietta alla Serbia. Ora l’deve pianificare il suoattentamente. ORO NERAZZURRO – Samuelecontinua a segnare. Non soltanto con la maglia del Frosinone, dove le sue dieci reti stanno contribuendo alla cavalcata dei ciociari verso la Serie A, ma anche in nazionale. Nella gara di ieri, infatti, l’attaccante è stato il vero e proprio protagonista dell’amichevole dell’Italia Under 21 contro la Serbia, che ha visto propriotrovare la doppietta personale e fissare il risultato sul 2-0 (vedi articolo). Tra l’altro ai danni di Filip Stankovic, altro giocatore di proprietà ...

