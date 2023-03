Calcio, Stati Uniti saldamente al primo posto del ranking femminile. Italia guadagna una posizione (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli Stati Uniti restano saldamente al primo posto nel ranking Fifa femminile, con la Germania e la Svezia ad inseguire. L’Inghilterra è quarta grazie ai successi ottenuti contro Italia, Corea e Belgio nell’Arnold Clark Cup. Le azzurre comunque risalgono una posizione e sono ora in 16esima. Ritorno in top-10 per l’Australia, che risale due posizioni. Da segnalare la prima volta in classifica di Capo Verde (133°) e Arabia Saudita (171°). SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) GlirestanoalnelFifa, con la Germania e la Svezia ad inseguire. L’Inghilterra è quarta grazie ai successi ottenuti contro, Corea e Belgio nell’Arnold Clark Cup. Le azzurre comunque risalgono unae sono ora in 16esima. Ritorno in top-10 per l’Australia, che risale due posizioni. Da segnalare la prima volta in classifica di Capo Verde (133°) e Arabia Saudita (171°). SportFace.

