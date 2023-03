Investito da un' auto | ma si è buttato apposta | smascherato da un video

(Di giovedì 23 marzo 2023) Si sarebbe fatto travolgere da un'in corsa solo per incassare il risarcimento. Sui social sta circolando ildi un incidente piuttosto singolare, e per fortuna senza gravi conseguenze, avvenuto la mattina del 21 marzo in via Lechi, a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Secondo gli analisti i Costruttori stanno investendo soldi nella guida autonoma con la speranza di ricavare profitt… - Alessandricc : @fabioparigi46 @Libero_official Mica come le auto. Un morto ogni 14 ore investito. - yallow_rosa : @Giusepp44911925 @CGzibordi @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi l'investito e ha scelto con cura il passaggio pedonale,… - chiaraluconi02 : RT @PatriziaTenda: 'Pioggerella di primavera' George Fisher era a letto sveglio e pensava all'incidente che aveva visto nella 121^ Strada.… - sanctemicael : 'L'animale era stato investito da un’altra auto. L’uomo si è avvicinato al cinghiale, ha cercato di catturarlo o co… -

L'anno scorso abbiamo44 milioni per il GP, che è andato molto bene, ma abbiamo comunque perso dei soldi a causa degli elevati costi di gestione indipendenti dal gran premio. Adesso siamo ...... così da impedire l'accensione dell'qualora si stesse utilizzando un carburante non sintetico, ... In ogni caso, è assai probabile che realtà tedesche come Porsche , che ha giàuna somma ...Il video parla chiaro. Scagiona l'automobilista e mette nei guai l'che passa dall'essere vittima di un incidente stradale a truffatore indagato per ... scende dall'sconvolto e chiede ...

Investito da un'auto ad Acerra, grave un ciclista di 20 anni Fanpage.it

Attimi drammatici, quelli vissuti martedì mattina tra via Lechi e Largo Torrelunga a Brescia. Verso le 9, i passanti si sono trovati di fronte una scena spaventosa: un ragazzo steso sull'asfalto ...Ha perso la vita così, Angela Ripoli, 71 anni, barese in vacanza a Tenerife, nelle Isole Canarie (Spagna). Si trovava in una zona affollata, domenica 12 marzo, quando è stata investita da un'auto.