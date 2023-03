LIVE Italia-Scozia 4-1, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: azzurre in vantaggio dopo quattro end (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-DANIMARCA DI curling femminile DALLE ORE 09.00 20:08 Il tiro di Giulia Zardini Lacedelli apre questo quinto end. 20:05 Ed arriva il punto Italiano! azzurre che si portano in vantaggio per 4-1 al termine del quarto end. 20:03 Gran tiro di Rebecca Morrison che effettua una doppia bocciata. Ultimo tiro per Constantini, che ha lo spazio per marcare un punto. 20:00 Si riscatta Marta, che si appoggia sulla pietra Italiana mandando fuori dalla casa quella avversaria. 19:58 Sbaglia anche Lo Deserto, che manca l’hit and run. A tre stone dal termine del quarto end le scozzesi provano a rubare la mano. 19:56 Errore di Sophie Sinclair, che tocca ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-DANIMARCA DIDALLE ORE 09.00 20:08 Il tiro di Giulia Zardini Lacedelli apre questo quinto end. 20:05 Ed arriva il puntono!che si portano inper 4-1 al termine del quarto end. 20:03 Gran tiro di Rebecca Morrison che effettua una doppia bocciata. Ultimo tiro per Constantini, che ha lo spazio per marcare un punto. 20:00 Si riscatta Marta, che si appoggia sulla pietrana mandando fuori dalla casa quella avversaria. 19:58 Sbaglia anche Lo Deserto, che manca l’hit and run. A tre stone dal termine del quarto end le scozzesi provano a rubare la mano. 19:56 Errore di Sophie Sinclair, che tocca ...

