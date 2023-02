Roman Reigns, un regno senza fine in WWE: quando cadrà? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dalla Royal Rumble 2021 all’Elimination Chamber 2023. Una vita, sempre da campione del mondo della WWE. Il regno di Roman Reigns sembra non conoscere fine: sono ventidue le volte, infatti, che il Tribal Chief è uscito vincitore da un match titolato che gli ha consentito di mantenere sulla vita i preziosi allori. Un record straordinario e, forse, irripetibile. Chi porrà fine a questa dittatura così incredibile? La risposta dovrebbe manifestarsi in quel di WrestleMania. È Cody Rhodes la chiave per detronizzare Roman Reigns? (pagina Facebook – Roman Reigns)La domanda, ormai, si rincorre stancamente all’interno dell’universo WWE: quando sarà detronizzato il wrestler di origini samoane che sta imperversando da anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dalla Royal Rumble 2021 all’Elimination Chamber 2023. Una vita, sempre da campione del mondo della WWE. Ildisembra non conoscere: sono ventidue le volte, infatti, che il Tribal Chief è uscito vincitore da un match titolato che gli ha consentito di mantenere sulla vita i preziosi allori. Un record straordinario e, forse, irripetibile. Chi porràa questa dittatura così incredibile? La risposta dovrebbe manifestarsi in quel di WrestleMania. È Cody Rhodes la chiave per detronizzare? (pagina Facebook –)La domanda, ormai, si rincorre stancamente all’interno dell’universo WWE:sarà detronizzato il wrestler di origini samoane che sta imperversando da anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wrestlingIW : Lo sapevi? Nel 2017 Roman Reigns indossava delle lenti a contatto per rendere i suoi occhi azzurri perché, secondo… - XtremeGold1 : @roman_reigns_06 @433 Pessiii - matiofubol : @bruniEmanuele1 Jey Uso è tipo il personaggio più interessante che io abbia mai visto, spero non faccia un banale t… - AyushMi83454670 : @roman_reigns_06 @Sense_Detected @mufaddal_vohra Not in ODI wc - matiofubol : @bruniEmanuele1 ieri mi son guardato tutto il match di sabato con Roman Reigns... minchia se la WWE è riuscita a produrre qualcosa di unico -