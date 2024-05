Ana Carrasco vola nei test Evan Bros ha il suo asso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Se il buongiorno si vede dal mattino, allora il primo Campionato del Mondo di motociclismo femminile – con tutta l’ufficialità della Dorna e parallelo al Mondiale SuperBike – potrebbe prendere la via dell’Italia, direzione Ravenna. Infatti, Anaè stata la migliore inluto nella due giorni di, i primi ufficiali con tutte le ragazze che partecipano al mondiale, tenuto questa settimana sul circuito di Cremona, dove si correrà il 21 e 22 settembre. E Anapilota la Yamaha R7 – come tutte le concorrenti – messa a punto dalla scuderia ravennate, dopo l’accordo raggiunto lo scorso inverno tra la centaura spagnola e il team romagnolo già campione del mondo in SuperSport, campionato cui partecipa anche in questa stagione. Il debutto nel Mondiale arriverà ...