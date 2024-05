Papa Francesco e Ligabue a Verona | tutti i meme sulla scena dell’orologio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 19 maggio 2024) Sabato 18 maggio, durante l’esibizione di Lucianonel corso della manifestazione “Arena di Pace 2024” a, al cospetto diBergoglio, si è verificato un divertente siparietto. Mentre il cantante emiliano infatti cantava un verso della sua canzone “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo” (“Non so quanto tempo abbiamo, non so quanto ne rimane”) il Pontefice, forse convinto che si trattasse di una vera domanda, ha scostato la manica per guardare il proprio orologio. Unache ha mandato in visibilio i social pronti con le solite ironie e i consuetidivertenti. Eccone alcuni “Facciamo presto che alle 12.00 inizia la Prova del Cuoco” #pic.twitter.com/EMtpah0sCR — magdalena ? (@mpignatiello) May 18, 2024 Quando chiedi a Dio se ...