Sella a Lecce per chiudere i conti Nardò spalle al muro - Cento serena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024), direzione. Prima contro seconda questa sera al Palasport San Giuseppe da Copertino (palla a due ore 20.30, arbitri Puccini, Yang Yao e Bertuccioli), conche sfidanella quinta giornata della poule-salvezza. Quaranta minuti che, visto il vantaggio di otto lunghezze in classifica rispetto ai salentini, potrebbero valere una stagione intera, ma soprattutto la certezza di partecipare alla Serie A2 anche nel campionato 24/25. In caso di successo, infatti,potrebbe virtualmentequalsiasi tipo di discorso, considerato anche il +10 su Chiusi (terza ma con una gara in meno), con sempre meno partite da dover giocare in quest’ultima fase del torneo. Dirlo è un conto, riuscirci un altro, visto che i granata di Luca Dalmonte (subentrato in corso d’opera a ...