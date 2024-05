L’Ancona vira su Maniero diesse L’ex Rimini piace molto aI dorici Aveva lavorato con il Matelica Martina non rinnova | c’è il Cittadella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Più che ricostruire, la parole d’ordine in casa Ancona è "ripartire": ripartire da quegli elementi che hanno ben figurato nell’ultima tribolata annata, per costruire attorno ad essi la squadra che verrà. Il primo nodo da sciogliere è quello riguardante il direttore sportivo: nel comunicato diffuso ieri, l’amministratore delegato Roberta Nocelli ha affermato che il nome verrà annunciato a breve, segno di come la società abbia già le idee chiare a riguardo. Il cerchio di nomi si restringe sempre di più: con le ipotesi Taibi e Mignemi che sembrano ormai definitivamente tramontante, la dirigenza hato fortemente su Andrea, alnei primi due mesi della scorsa stagione. Un profilo suggerito dalla stessa Nocelli, che con luigiàin Serie D anella ...