Quanto ha speso Reus per offrire birra a 24mila tifosi del Borussia Dortmund | un addio costosissimo

Ultima partita in Bundesliga per Marco Reus , che a fine stagione dirà addio al Borussia Dortmund : le immagini dell’ultimo saluto Ultima giornata di Bundesliga e il Borussia Dortmund ha vinto 4-0 con il Darmstadt, con Marco Reus autore di un gol e ...

Birra pagata per 81mila tifosi: l’addio di Reus al Dortmund - birra pagata per 81mila tifosi: l’addio di reus al Dortmund - 81mila birre reus aveva pianificato da tempo che la sua ultima gara dovesse essere speciale: e così, alla gente che lo ringrazia, stima e tifa da anni ha voluto regalare una birra. Non si tratta di ...

