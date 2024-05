Marotta e Ausilio confermati all’Inter | la strategia resta questa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024) Beppee Pieroresteranno ben saldi nelle proprie posizioni dirigenziali anche in caso di passaggio dell’Inter da Steven Zhang a Oaktree. I due già sanno come orientarsi in presenza di ristrettezze finanziarie. LO SCENARIO – Beppee Pierocontinueranno a svolgere le funzioni dirigenziali che ora ricoprono anche in caso di passaggio proprietario che veda un avvicendamento tra Steven Zhang e il fondo americano Oaktree alla Presidenza dell’Inter. I due dirigenti, infatti, sono visti con estrema stima e considerazione da parte degli statunitensi, grazie all’abilità mostrata negli ultimi anni nel finanziare il mercato mediante il ricorso alle strategie disponibili per investire senza danneggiare la propria situazione finanziaria. Ciò significa che i due continueranno a costituire dei pilastri ...