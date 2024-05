Scontro tra auto e un mezzo a rimorchio | un morto e un ferito sulla SS116bis a Bari

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 19 maggio 2024) È di une unil bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattinastatale 16 bis, alla altezza di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese . La vittima, un uomo di 62 anni originario di Foggia, secondo quanto si apprende, era alla guida di un’che per cause in fase di accertamento si è scontrata contro uncon. Sul posto sono intervenute tre ambulanze...