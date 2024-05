Moda e sport celebrano un legame indissolubile alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 17 maggio 2024) Life&People.it Una fiamma che arde, un podio, tre medaglie in palio e una divisa che rappresenta un Paese, ma anche una storia, un ideale, un’identità. Sono questi gli elementi essenziali delle, una sintesi che rende evidente il ruolo dell’abito, dell’uniforme, della divisa, in una parola: della, nella competizioneiva più importante del mondo. Unapparso ancora più evidente negli ultimi anni, dominati dalla fascinazione per loswear da parte delle grandi maison, un feeling ispirazionale, istituzionalizzato dcollezioni rivoluzionarie di marchi come Gucci, Balenciaga e Prada. Dal debutto dei Giochi Olimpici moderni, ad Atene 1896, laha giocato un ruolo significativo, influenzando e riflettendo i cambiamenti sociali, ...