Al via la missione playoff per l’Avellino - scatta il ritiro a Sturno

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ cominciata ufficialmente laper. Martedì l’esordio al “Massimino” contro il Catania, ritorno sabato in casa. La squadra è partita alla volta diper ilpre-partita. In questi due giorni, prima della partenza per la Sicilia prevista per domani pomeriggio, sosterrà due sedute di allenamento (a porte chiuse). Nel frattempo è attesa per la decisione da parte dell’osservatorio per le manifestazioni sportive che si riunirà domani mattina ma è improbabile, considerando gli accadimenti del passato, che si possa consentire il viaggio agli irpini. All’andata fu trasferta vietata per entrambe. Sorteggio: l’avversario delnei quarti L'articolo proviene da Anteprima24.it.

