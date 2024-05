Kiev abbatte la nave dragamine russa ‘Kovrovets’ nel Mar Nero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 maggio 2024 – L'esercito ucraino ha annunciato su Telegram di aver distrutto la Kovrovets, unamilitare. "Non ci sono più navi nemiche nel Mare nel Mar d'Azov. Ci sono quattro navi nemiche nel Mediterraneo, tra cui una portamissili Kalibr con una capacità totale di salve di 8 missili", ha dichiarato la marina di. Intanto imperversano i combattimenti nella regione di Kharkiv. Gli ucraini riportano di un bombardamento su una casa di riposo nella comunità di Malodanyliv. Il bilancio è di 4 morti e diversi feriti, secondo quanto riporta il capo della regione Oleg Sinegubov, come riporta Rbc Ukraina. Segui le notizie in diretta