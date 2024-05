LIVE Canoa slalom - Europei 2024 in DIRETTA | dalle 12 35 la finale con Elena Borgh - a seguire gli uomini

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:18 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta della giornata deglidi. Tra poco più di un quarto d’ora via alladella canadese femminile. 11.32 La nostraper il momento termina qui. Noi di OA Sport vi diamo l’appuntamento fra poco più di un’ora: alle 12.35 scatterà il via dellafemminile. A tra poco! 11.30 Nonostante ciò, vedremo in azione comunque due portacolori azzurri nelle due finali di quest’oggi.i ha strappato il pass per l’ultimo atto tra le donne, qualificandosi con il sesto tempo. Tra gli, invece, in mancanza di ...

F1 GP Imola LIVE, Ferrari all'attacco di Red Bull e McLaren. Il via alle 15 - F1 GP Imola live, Ferrari all'attacco di Red Bull e McLaren. Il via alle 15 - Sono 7 le cosiddette città sorelle di Romagna, di cui Imola fa parte con i suoi 69.000 abitanti. Gli altri principali centri romagnoli sono Cesena (96.000), Faenza (59.000), Forlì (116.000), Lugo ...

Diretta Montero dopo Allegri: aggiornamenti e ultime notizie Juve LIVE - diretta Montero dopo Allegri: aggiornamenti e ultime notizie Juve live - Paolo Montero è ufficialmente il nuovo allenamento della Juventus: il tecnico della Primavera è stato promosso sulla panchina della prima squadra dopo l'esonero di Massimiliano Allegri per le ultime ...

Cesena – Juve Stabia: diretta live e risultato in tempo reale - Cesena – Juve Stabia: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Cesena-Juve Stabia di domenica 19 maggio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l'ultimo atto della Supercoppa di Serie C 2023-2 ...