Ucraina - Russia abbatte 9 missili Usa Atacms e un drone sulla Crimea

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Laha abbattuto noveamericanie unucraino lanciati contro lala scorsa notte. Lo rivendica il ministero della Difesa di Mosca in un post su Telegram, nel quale annuncia anche di aver intercettato e distrutto tre droni ucrainiregione russa di Belgorod e altri 57L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ...

L’Aula della Camera ha dato il via libera questa mattina alla risoluzione di maggioranza sul rifinanziamento delle missioni internazionali e degli «interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione» ...

(Adnkronos) – La Russia ha abbattuto nove missili americani Atacms e un drone ucraino lanciati contro la Crimea la scorsa notte. Lo rivendica il ministero della Difesa di Mosca in un post su Telegram, nel quale annuncia anche di aver intercettato e ...

Ucraina, operazione Kharkiv nasconde vero obiettivo Russia: l'analisi - Ucraina, operazione Kharkiv nasconde vero obiettivo russia: l'analisi - L'offensiva iniziata il 10 maggio si abbina a manovre in altre aree dell'Ucraina ...

Kiev, 'i russi hanno perso 10.000 uomini in una settimana' - Kiev, 'i russi hanno perso 10.000 uomini in una settimana' - L'esercito di russo ha perso 10.000 soldati in una settimana di combattimenti ... 215 sistemi di artiglieria, 10 missili da crociera e 245 droni di tipo tattico-operativo. Le forze russe mirano a ...

Guerra ucraina, i russi mirano a conquistare Chasiv Yar e Vovchansk - Guerra ucraina, i russi mirano a conquistare Chasiv Yar e Vovchansk - Guerra ucraina. «l'assalto lanciato dalla russia contro la regione di Kharkiv potrebbe essere solo la prima ondata di un'offensiva più ampia», avverte Zelensky. Il ...