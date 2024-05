Le altre partite | vana la rimonta guidata da Devoe - gara1 decisa da Notae Verona spaventa Trapan - ma non basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Ha avuto il tiro del sorpasso,, indi semifinale del tabellone Argento, l’unica disputata ieri. Da quel momento, però, la Tezenis non ha più segnato e si è così dovuta arrendere alla favoritissimai (78-71). Dopo aver toccato più volte il +11, l’ultima a 6’ dalla fine, i siciliani hanno rischiato di vanificare tutto. In quel momento infatti è iniziato lo show di Gabe, autore di 13 punti con tre canestri da tre: l’ultimo ha portatosul 73-71 all’alba dell’ultimo minuto. L’americano in maglia gialloblù ha fallito il quarto centro consecutivo e ha assistito al canestro pesante di Jd(23 punti) che ha dato, di fatto, l’1-0 agli Sharks. I siciliani hanno avuto comunque 5 giocatori in doppia cifra. Oggi tutte le...