Amici 23 - dopo la finale Mida smette di seguire sui social uno dei suoi ex compagni nel talent | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 19 maggio 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladi23, che ha visto contendersi la vittoriai cantanti, Sarah Toscano, Holden e Petit e i ballerini Dustin Taylor e Marisol Castellanos. A trionfare è stata la giovane cantante di Vigevano, mentre a vincere la coppa della categoria danza è stata Marisol. Il primo a lasciare lo studio,aver cantato il suo ultimo singolo è stato invece, il quale però si è detto soddisfatto del proprio percorso all’interno della scuola e di essere pronto ad iniziare una carriera nel mondo della musica. Il percorso diall’interno della scuola, però, non è stato sempre facile: il cantante, infatti, ha fatto parecchio discutere per via della sua relazione con la compagna Gaia Di Martino e sopratutto per via ...