Fortitudo - si fa sul serio La spinta del PalaDozza per partire forte con Rieti

(Di domenica 19 maggio 2024) Primo atto della semifinale playoff per lache, questo pomeriggio alle ore 18 ospita, alla Real Sebastiani. Reduce dal 3-0 rifilato nei quarti a Treviglio, la formazione bolognese è attesa da una serie che si annuncia decisamente equilibrata. Col fattore campo a proprio favore, Matteo Fantinelli e compagni cercheranno di superare la formazione laziale e conquistarsi l’accesso alla sfida promozione, da giocare eventualmente con la vincente dell’altra semifinale tra Trapani e Verona. Si comincia questo pomeriggio al, dove martedì alle 20.30, a poco più di 48 ore da gara 1, si giocherà anche la seconda sfida della serie. Venerdì prossimo la serie si trasferisce aper gara 3, dove è in programma, per domenica 26 anche l’eventuale gara 4. In caso sia necessaria ...

Bologna, 10 aprile 2024 – Nella curiosa serata degli ex, con Giuri e Giordano intercambiati due settimane fa, la Fortitudo non digerisce l’amaro per il ko nella trasferta di Agrigento e inciampa al PalaDozza 78-82 contro una superlativa Treviglio ...

Ripresa dell’attività e bagno di folla. Dopo un weekend e un lunedì di riposo, la Fortitudo torna quest’oggi in campo per il primo allenamento settimanale. Si avvicina a grandi passi l’appuntamento di Domenica pomeriggio, quando alle ore 18 sotto ...

Blu Basket ancora sconfitta dalla Fortitudo che vince anche gara2 86-56 . I biancoblù non riescono a contenere Freeman (16), Ogden (15) e Aradori (15) e ora la sfida si sposta al PalaFacchetti di Treviglio. Gara3 sarà venerdì 10 maggio, alle ore ...

