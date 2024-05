(Di domenica 19 maggio 2024) Notizie negative arrivano nella prima giornata deidi. Nella categoria dei -60 kg maschili,, che andavano a caccia importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, sono statiestromessi. Il tabellone non era dei più semplici e il riscontro sui tatami della Mubadala Arena non sono stati favorevoli.ha iniziato la sua avventura dal secondo turno, opposto al giapponese Taiki Nakamura. Il 21enne nipponico, campione asiatico quest’anno, ha fatto vedere grande velocità nel suo: prima un waza-ari e poi una presa a immobilizzare l’azzurro sono valsi la vittoria del giapponese. Stop al primo turno per, reduce dalla bella ...

Judo, Angelo Pantano e Andrea Carlino subito eliminati nei Mondiali 2024 ad Abu Dhabi - judo, angelo Pantano e Andrea Carlino subito eliminati nei Mondiali 2024 ad Abu Dhabi - Notizie negative arrivano nella prima giornata dei Mondiali 2024 di judo. Nella categoria dei -60 kg maschili, angelo Pantano e Andrea Carlino, che ...

Judo, via ai Mondiali di Abu Dhabi: l’Italia prepara le Olimpiadi e non si accontenta più dei podi - judo, via ai Mondiali di Abu Dhabi: l’Italia prepara le Olimpiadi e non si accontenta più dei podi - Dal 19 maggio i campionati a poco più di 70 giorni dai Giochi di Parigi: presenti 110 nazioni. Un anno fa le medaglie di Manuel Lombardo, Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Alice Bellandi ...

LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito Assunta Scutto. Carlino e Pantano per le ultime chance olimpiche - LIVE judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito Assunta Scutto. Carlino e Pantano per le ultime chance olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di ...