LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Assunta Scutto ai quarti! Odette Giuffrida agli ottav - Pantano e Carlino out

Nella categoria -52 kg la tedesca Ballhaus batte la svizzera Kocher ed è ai. Tocca a Ocdettecontro la giapponese Omori, in palio i11.57: Buchard batte Gyertyas ed è aidei -52 kg 11.56: Niente da fare perche subisce dall'inizio le azioni di Nakamura ed esce di scena subendo prima l'atterramento e poi l'immobilizzazione. Anche per lui la qualificazione olimpica si allontana sensibilmente 11.53: Il francese Mkheidze si qualifica per glii dei -60 kg. E' il momento dicontro Nakamura 11.52: IPPOOOOOOOOOOOOONOOOOOOOOOOOO! Spettacolare l'azzurra che ribalta due volte in meno di un minuto e vola ai ...

11.20: Sarà come da programma la giapponese Omori l'avversaria agli ottavi di Odette Giuffrida . Sfida dura per l'azzurra che comunque ha dimostrato di essere in condizione 11.19: Il brasiliano Augusto ...

Calendario Mondiali judo 2024 oggi: orari 19 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - Calendario Mondiali judo 2024 oggi: orari 19 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - Oggi, domenica 19 maggio, prendono il via i Mondiali 2024 di judo. Sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) avrà inizio l'ultimo ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di judo. Sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) avrà inizio l'ultimo evento di qualificazione olimpica. Subito Assunta Scutto. Carlino e Pantano per le ultime chance olimpiche

