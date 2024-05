Campi Flegrei - terremoti causati dai serbatoi di magma | ecco il primo studio in 4D che vede cosa c’è sotto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Napoli, 19 maggio 2024 – Tredi, accumuli che causano instabilità e quindi iche caratterizzano l’intera zona nord occidentale del Golfo di Napoli. Sono stati “visti” per la prima volta grazie ai risultati ottenuti da un nuovocondotto da un team multidisciplinare di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, pubblicato su Earth and Planetary Science Letters di Elsevier che applica l’innovativo metodo della tomografia sismica in 4 dimensioni, quindi considerando anche il tempo, oltre ai valori di spazio, potendo così essere usato anche per formulare previsioni. Il nuovosui...